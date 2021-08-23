В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием

В Кремле считают так называемую "Крымскую платформу", которую проводит Киев, антироссийским и недружественным мероприятием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся к этому мероприятию как к недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное: относимся как к антироссийскому мероприятию", — отметил Песков.