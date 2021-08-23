В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием
По словам Дмитрия Пескова, саммит, который сегодня проводит Киев, в Москве рассматривают как чрезвычайно недружественный.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
В Кремле считают так называемую "Крымскую платформу", которую проводит Киев, антироссийским и недружественным мероприятием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Относимся к этому мероприятию как к недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное: относимся как к антироссийскому мероприятию", — отметил Песков.
Напомним, сегодня на Украине проходит так называемая "Крымская платформа", на которой Владимир Зеленский собирается обсудить "возвращение" Крыма. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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