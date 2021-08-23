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    В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием

    По словам Дмитрия Пескова, саммит, который сегодня проводит Киев, в Москве рассматривают как чрезвычайно недружественный.

    23 августа, 10:18

    Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

    В Кремле считают так называемую "Крымскую платформу", которую проводит Киев, антироссийским и недружественным мероприятием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Относимся к этому мероприятию как к недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное: относимся как к антироссийскому мероприятию", — отметил Песков.

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    Напомним, сегодня на Украине проходит так называемая "Крымская платформа", на которой Владимир Зеленский собирается обсудить "возвращение" Крыма. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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