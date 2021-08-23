В Кремле исключили вероятность повышения налогов из-за новых выплат пенсионерам

Правительство России не будет восполнять расходы на выплаты пенсионерам, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, с помощью налогов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло того, о чём вы говорите. Сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это константа для кабмина", — ответил Песков журналистам.