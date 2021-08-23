В Кремле исключили вероятность повышения налогов из-за новых выплат пенсионерам
Там пояснили, сама идея такой соцподдержки принадлежит в первую очередь "Единой России".
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Правительство России не будет восполнять расходы на выплаты пенсионерам, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, с помощью налогов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло того, о чём вы говорите. Сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это константа для кабмина", — ответил Песков журналистам.
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По его словам, сама идея таких выплат принадлежит "Единой России". Уже после её разработки предложение было передано на рассмотрение главе государства.
Напомним, предложение по единоразовой выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил накануне во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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