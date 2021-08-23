Песков: Возрождение пустеющих городов — это постоянный процесс
При этом в Кремле поддерживают идею главы Минобороны Сергея Шойгу по строительству новых городов в Сибири.
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В регионах России ведётся последовательная работа по возрождению городов, которые пришли в упадок или опустели. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что региональные планы развития территорий часто включают в себя эти задачи.
"Что касается возрождения городов, пустеющих и так далее, — это постоянный процесс. Собственно, ведь планы развития, региональные планы развития, отраслевые, работа, которая последовательно ведётся по моногородам, как раз имеет своей целью такие негативные тенденции минимизировать", — объяснил представитель Кремля.
Песков напомнил, что в Кремле также поддержали идею главы Минобороны Сергея Шойгу по строительству новых городов в Сибири. Но такое предложение нужно тщательно прорабатывать, отметил он.
"Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке. Вместе с тем это задумка амбициозная, крупная, поэтому её нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить", — добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
Ранее стало известно, что первый полностью новый город в Сибири из тех, о создании которых ранее говорил Шойгу, с большой долей вероятности построят на границе Хакасии и Красноярского края, а именно в Минусинской котловине.
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