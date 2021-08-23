Песков: Возрождение пустеющих городов — это постоянный процесс

В регионах России ведётся последовательная работа по возрождению городов, которые пришли в упадок или опустели. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что региональные планы развития территорий часто включают в себя эти задачи.

"Что касается возрождения городов, пустеющих и так далее, — это постоянный процесс. Собственно, ведь планы развития, региональные планы развития, отраслевые, работа, которая последовательно ведётся по моногородам, как раз имеет своей целью такие негативные тенденции минимизировать", — объяснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в Кремле также поддержали идею главы Минобороны Сергея Шойгу по строительству новых городов в Сибири. Но такое предложение нужно тщательно прорабатывать, отметил он.

"Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке. Вместе с тем это задумка амбициозная, крупная, поэтому её нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить", — добавил пресс-секретарь президента.