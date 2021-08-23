В Киеве под началом жены Зеленского проходит саммит первых леди и джентльменов

В Киеве проходит саммит первых леди и джентльменов, в котором принимают участие представители разных государств. Идейным вдохновителем мероприятия такого формата стала супруга украинского президента Елена Зеленская.

"У первых леди и джентльменов нет политической власти, но они могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран", — рассказала она журналистам.

Участниками саммита стали: супруга председателя Евросовета Амели Дербаудренгьен, первые леди Латвии, Литвы, Коста-Рики и Сербии, а также американский писатель Нассим Николас Талеб. Кроме того, по видеосвязи на мероприятии выступила американский политик Хиллари Клинтон. Также на саммит пришла супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина.