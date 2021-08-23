НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В Киеве под началом жены Зеленского проходит саммит первых леди и джентльменов

    Его спикерами стали супруги глав нескольких европейских стран, а также американский политик Хиллари Клинтон.

    23 августа, 11:36
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS6fAhjMhTo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olenazelenska_official</a></p>

    Фото © Instagram / olenazelenska_official

    В Киеве проходит саммит первых леди и джентльменов, в котором принимают участие представители разных государств. Идейным вдохновителем мероприятия такого формата стала супруга украинского президента Елена Зеленская.

    "У первых леди и джентльменов нет политической власти, но они могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран", — рассказала она журналистам.

    В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием

    В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием

    Участниками саммита стали: супруга председателя Евросовета Амели Дербаудренгьен, первые леди Латвии, Литвы, Коста-Рики и Сербии, а также американский писатель Нассим Николас Талеб. Кроме того, по видеосвязи на мероприятии выступила американский политик Хиллари Клинтон. Также на саммит пришла супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина.

    Параллельно с этим мероприятием в Киеве проходит форум "Крымская платформа", на которой Владимир Зеленский намерен обсудить "возвращение" Крыма. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

      сегодня в 11:15

      Стилист назвал победительницу в фешен-батле первых леди Украины и Франции

      19 апреля, 19:49

      В ГД оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам

      сегодня в 11:27

      "Может быть включён в состав": Карпин допустил вызов Дзагоева в сборную России

      сегодня в 11:36

      Мадонна подставила 15-летнего сына, сняв, как он целуется с парнем, но не стоит спешить с выводами

      сегодня в 11:32

      Новости партнеров

      Layer 1