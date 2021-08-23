В ГД оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам

По первоначальным подсчётам, на выплаты пенсионерам и военным, которые анонсировал президент России Владимир Путин, потребуется выделить из бюджета более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, на данный момент необходимо всё подсчитать и проработать механизм осуществления выплат, финансирование которых будет производиться из дополнительных доходов бюджета. Макаров отметил, что экономика страны почти восстановилась после кризиса, поэтому эти средства могут быть направлены на поддержку населения. Депутат также призвал проследить за тем, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт.