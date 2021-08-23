В ГД оценили расходы на анонсированные Путиным выплаты военным и пенсионерам
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Отмечается, что экономика страны почти восстановилась, поэтому дополнительные доходы бюджета будут направлены на поддержку граждан.
По первоначальным подсчётам, на выплаты пенсионерам и военным, которые анонсировал президент России Владимир Путин, потребуется выделить из бюджета более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Первоначальные подсчёты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей", — уточнил Макаров, которого цитируют в пресс-службе "Единой России".
По его словам, на данный момент необходимо всё подсчитать и проработать механизм осуществления выплат, финансирование которых будет производиться из дополнительных доходов бюджета. Макаров отметил, что экономика страны почти восстановилась после кризиса, поэтому эти средства могут быть направлены на поддержку населения. Депутат также призвал проследить за тем, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт.
Напомним, предложение по единоразовой выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил сегодня во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.