Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

Участники киевского саммита "Крымская платформа" примут совместную международную декларацию по полуострову, которая будет открыта для подписания всеми желающими. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая мероприятие.

"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. Сегодня мы принимаем совместную декларацию стран — участниц "Крымской платформы". Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть из международной повестки дня ещё на семь лет", — заявил президент Украины.

Зеленский в очередной раз высказал обвинения о том, что Россия якобы преобразовывает полуостров в военную базу, нарушает права крымчан и преследует своих политических противников. В связи с этим в рамках "Крымской платформы" будет создан офис, который займётся мониторингом обстановки в Крыму и сбором информации (военная активность, экономика, экология и права человека).

Лидер Незалежной заявил, что с сегодняшнего дня фактически "начинается обратный отсчёт времени до освобождения" Крыма.

Сегодня на Украине проходит форум "Крымская платформа", на котором Владимир Зеленский собирается обсудить "возвращение" Крыма. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".