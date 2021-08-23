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    Проезд электрокаров по платным трассам в России сделают свободным с 2022 года

    Власти уверены, что эта идея должна привести к развитию производства и использования электромобилей.

    23 августа, 10:58
    <p>Фотот © Pexels</p>

    Фотот © Pexels

    Со следующего года в России в рамках эксперимента сделают свободным проезд электрокаров по платным трассам. Об этом говорится в утверждённой правительством концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет.

    "Важнейшее направление работы — поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

    В кабмине добавили, что производителям электрокаров и их аккумуляторов будут предоставлены субсидии на софинансирование затрат на строительство заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК).

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    Ранее советник Путина раскрыл сроки перехода россиян на электромобили. Он отметил, что ведущие мировые концерны уже анонсировали отказ от авто с двигателем внутреннего сгорания и выпуск электротранспорта.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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