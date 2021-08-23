Первые водородные заправки в России откроют в 2025 году

В 2025 году в России планируется открыть сто заправок для водородных автомобилей. Об этом говорится в концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

"Реализацию направления государственной политики № 7 предусматривается осуществить в 2025–2030 годах. Целевым показателем по направлению государственной политики № 7 является установление до 2030 года не менее одной тысячи штук водородных заправок", — говорится в документе, утверждённом Правительством РФ.

Уточняется, что к январю 2024 года ведомствам поручено разработать правила субсидирования строительства водородных заправочных станций.