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    Первые водородные заправки в России откроют в 2025 году

    Согласно плану, до 2030 года в стране установят не менее тысячи таких заправочных станций.

    23 августа, 10:50
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В 2025 году в России планируется открыть сто заправок для водородных автомобилей. Об этом говорится в концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

    "Реализацию направления государственной политики №  7 предусматривается осуществить в 2025–2030 годах. Целевым показателем по направлению государственной политики №  7 является установление до 2030 года не менее одной тысячи штук водородных заправок", говорится в документе, утверждённом Правительством РФ.

    Уточняется, что к январю 2024 года ведомствам поручено разработать правила субсидирования строительства водородных заправочных станций.

    Ранее Лайф писал о том, что в России планируют профинансировать развитие электротранспорта на 777 миллиардов рублей. Власти увеличили сумму после того, как в проект распоряжения правительства добавили планы по созданию машин на водороде.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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