Первые водородные заправки в России откроют в 2025 году
Согласно плану, до 2030 года в стране установят не менее тысячи таких заправочных станций.
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В 2025 году в России планируется открыть сто заправок для водородных автомобилей. Об этом говорится в концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.
"Реализацию направления государственной политики № 7 предусматривается осуществить в 2025–2030 годах. Целевым показателем по направлению государственной политики № 7 является установление до 2030 года не менее одной тысячи штук водородных заправок", — говорится в документе, утверждённом Правительством РФ.
Уточняется, что к январю 2024 года ведомствам поручено разработать правила субсидирования строительства водородных заправочных станций.
Ранее Лайф писал о том, что в России планируют профинансировать развитие электротранспорта на 777 миллиардов рублей. Власти увеличили сумму после того, как в проект распоряжения правительства добавили планы по созданию машин на водороде.
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