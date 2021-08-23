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    Песков назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"

    По оценке представителя Кремля, сейчас отсутствует одна из важнейших составляющих таких переговоров.

    23 августа, 10:48

    Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения новой встречи в "нормандском формате". Он отметил, что на данный момент во внутриукраинском урегулировании можно констатировать лишь отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам — и деградацию ситуации.

    "Что касается саммита "Нормандской четвёрки" — все хотят провести саммит, чтобы это стало весомым шагом внутриукраинского урегулирования. Но, чтобы проводить саммит, нужно субстантивное наполнение саммита. Оно по-прежнему отсутствует", — сказал он.

    Меркель выступила за проведение новой встречи в "нормандском формате"

    Меркель выступила за проведение новой встречи в "нормандском формате"

    Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что саммит "Нормандской четвёрки" не собирается из-за того, что лидерам "не о чем говорить", представитель Кремля пояснил, что "в настоящий момент единственное, о чём можно говорить, это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам — деградацию ситуации".

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "нормандский формат" — это единственный способ решения ситуации в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением канцлера Германии и призвал относиться к нему бережно и с уважением.

    Козак заявил о готовности РФ к встрече в "нормандском формате" в любое время

    Козак заявил о готовности РФ к встрече в "нормандском формате" в любое время

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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