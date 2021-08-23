Песков назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения новой встречи в "нормандском формате". Он отметил, что на данный момент во внутриукраинском урегулировании можно констатировать лишь отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам — и деградацию ситуации.

"Что касается саммита "Нормандской четвёрки" — все хотят провести саммит, чтобы это стало весомым шагом внутриукраинского урегулирования. Но, чтобы проводить саммит, нужно субстантивное наполнение саммита. Оно по-прежнему отсутствует", — сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что саммит "Нормандской четвёрки" не собирается из-за того, что лидерам "не о чем говорить", представитель Кремля пояснил, что "в настоящий момент единственное, о чём можно говорить, это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам — деградацию ситуации".