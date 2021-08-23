Песков заявил, что Путин не готовит новых статей ко Дню независимости Украины

Кремль не планирует публиковать какие-либо новые статьи президента РФ Владимира Путина к 30-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, недавняя публикация Путина об украинском и русском народах на настоящий момент является исчерпывающей.

"Никаких новых статей Путин не готовит. Историческая статья Путина [о русском и украинском народах] будет ещё наверняка долго анализироваться. Она заслуживает большого внимания с точки зрения оценки генезиса украинскости и русскости. Поэтому эта статья актуальна и сегодня, актуальна будет и завтра, и далее. Чего-то нового не планируется", — заявил Песков.