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    Песков заявил, что Путин не готовит новых статей ко Дню независимости Украины

    Представитель Кремля при этом отметил, что предыдущий материал главы государства будет актуален и завтра.

    23 августа, 10:41
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

    Кремль не планирует публиковать какие-либо новые статьи президента РФ Владимира Путина к 30-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, недавняя публикация Путина об украинском и русском народах на настоящий момент является исчерпывающей.

    "Никаких новых статей Путин не готовит. Историческая статья Путина [о русском и украинском народах] будет ещё наверняка долго анализироваться. Она заслуживает большого внимания с точки зрения оценки генезиса украинскости и русскости. Поэтому эта статья актуальна и сегодня, актуальна будет и завтра, и далее. Чего-то нового не планируется", — заявил Песков.

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    Напомним, в своей статье российский лидер назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Глава государства указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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