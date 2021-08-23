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    "Шаг на пути удушения свободы слова" : Песков ответил на санкции Киева против российских СМИ

    По его словам, на Украине проходит зачистка информационного поля от "неугодных и некомфортных информационных потоков".

    23 августа, 10:36
    <p>Фото © ТАСС/Петр Ковалев</p>

    Фото © ТАСС/Петр Ковалев

    Новые санкции Киева в отношении ряда российских медиакомпаний — это шаг к удушению свободы слова на Украине. Об этом, комментируя решение Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Это ещё один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которая касается нашей страны, наших СМИ. Это ещё один шаг на пути фактически удушения свободы слова на Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", — отметил представитель Кремля.

    "Говорит о слабости государства": Политолог объяснил решение Зеленского о блокировке российских СМИ

    "Говорит о слабости государства": Политолог объяснил решение Зеленского о блокировке российских СМИ

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совбеза страны о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", а также к газетам "Московский комсомолец" и "Версия". Всего под ограничительные меры подпало 12 компаний из РФ.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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