Новые санкции Киева в отношении ряда российских медиакомпаний — это шаг к удушению свободы слова на Украине. Об этом, комментируя решение Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ещё один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которая касается нашей страны, наших СМИ. Это ещё один шаг на пути фактически удушения свободы слова на Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", — отметил представитель Кремля.