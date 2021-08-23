"Шаг на пути удушения свободы слова" : Песков ответил на санкции Киева против российских СМИ
По его словам, на Украине проходит зачистка информационного поля от "неугодных и некомфортных информационных потоков".
Фото © ТАСС/Петр Ковалев
Новые санкции Киева в отношении ряда российских медиакомпаний — это шаг к удушению свободы слова на Украине. Об этом, комментируя решение Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это ещё один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которая касается нашей страны, наших СМИ. Это ещё один шаг на пути фактически удушения свободы слова на Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совбеза страны о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", а также к газетам "Московский комсомолец" и "Версия". Всего под ограничительные меры подпало 12 компаний из РФ.
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