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    Признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём

    Как подчеркнул Дмитрий Песков, в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

    23 августа, 10:42
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Минюст РФ не согласовывал с Кремлём внесение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Нет, это не согласовывается", — сказал Песков.

    Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

    Семь человек задержаны на пикете в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

    По его словам, в данном случае Минюст выполнял свою работу, за которой Кремль лишь наблюдал. При этом пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что внесение в перечень каких-либо СМИ не означает запрет на их деятельность.

    Напомним, что телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом два дня назад. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме.

    * Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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