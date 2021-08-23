Признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём

Минюст РФ не согласовывал с Кремлём внесение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не согласовывается", — сказал Песков.

По его словам, в данном случае Минюст выполнял свою работу, за которой Кремль лишь наблюдал. При этом пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что внесение в перечень каких-либо СМИ не означает запрет на их деятельность.

Напомним, что телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом два дня назад. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме.