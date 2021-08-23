В Совфеде жёстко отреагировали на заявления Эрдогана о "Крымской платформе"

Высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана о "Крымской платформе" является образцом "ситуативного партнёрства", к которому Россия относится "достаточно терпимо". До поры до времени. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"В политике бывает ситуативное партнёрство, поэтому то, что касается Турции и Украины, — это именно тот случай. Любые высказывания о России и её субъектах анализируются, но реагировать на них нужно, опираясь исключительно на наше внутреннее законодательство. И Россия сегодня никому не позволит вмешиваться в эти вопросы, это совершенно очевидно. И я думаю, что президенту Турции есть чем заниматься, есть вопросы, которые требуют его внимания", — сказала Ковитиди.

Она перечислила ряд проблем в Турции, включая "достижение согласия гражданского общества" и повышение уровня жизни населения. Ковитиди напомнила о стихийных бедствиях в стране, бороться с которыми "всегда помогала" Россия.

"Я твёрдо уверена, что умение быть благодарным и корректным по отношению к своим партнёрам — это чрезвычайно важный момент. И в трудную минуту государственного переворота Россия повела себя очень корректно и протянула руку помощи. Если бы не Россия, неизвестно, где бы сейчас был Эрдоган. Я понимаю, что он отыгрывает сценарий, но он должен хорошо понимать, что уважение к российской политике для него является залогом завтрашнего дня", — подытожила сенатор, подчеркнув ограниченность терпения Москвы.