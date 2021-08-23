В Совфеде жёстко отреагировали на заявления Эрдогана о "Крымской платформе"
Там напомнили, что Россия неоднократно помогала Анкаре и что терпение Москвы небезгранично.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана о "Крымской платформе" является образцом "ситуативного партнёрства", к которому Россия относится "достаточно терпимо". До поры до времени. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"В политике бывает ситуативное партнёрство, поэтому то, что касается Турции и Украины, — это именно тот случай. Любые высказывания о России и её субъектах анализируются, но реагировать на них нужно, опираясь исключительно на наше внутреннее законодательство. И Россия сегодня никому не позволит вмешиваться в эти вопросы, это совершенно очевидно. И я думаю, что президенту Турции есть чем заниматься, есть вопросы, которые требуют его внимания", — сказала Ковитиди.
Она перечислила ряд проблем в Турции, включая "достижение согласия гражданского общества" и повышение уровня жизни населения. Ковитиди напомнила о стихийных бедствиях в стране, бороться с которыми "всегда помогала" Россия.
"Я твёрдо уверена, что умение быть благодарным и корректным по отношению к своим партнёрам — это чрезвычайно важный момент. И в трудную минуту государственного переворота Россия повела себя очень корректно и протянула руку помощи. Если бы не Россия, неизвестно, где бы сейчас был Эрдоган. Я понимаю, что он отыгрывает сценарий, но он должен хорошо понимать, что уважение к российской политике для него является залогом завтрашнего дня", — подытожила сенатор, подчеркнув ограниченность терпения Москвы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа" 23 августа. На мероприятии будет представлено более 40 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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