Кремль в курсе ситуации вокруг театра им. Ермоловой

Кремль знает о ситуации вокруг Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой из сообщений в СМИ, однако вмешиваться в неё не планирует. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока не имеет информации о том, поступило ли в администрацию главы государства обращение артистов этого театра.

"Я не знаю, входило ли оно в соответствующие подразделения, куда поступают официальные обращения, но в СМИ мы видели сообщения об этом", — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобными вопросами занимается Министерство культуры, а не Кремль.

Напомним, что в июле театр им. Ермоловой решил сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. А позже некоторые уволенные артисты заявили, что директор театра Олег Меньшиков не соответствует занимаемой им должности и якобы использует оптимизацию в условиях пандемии для увольнения неугодных ему сотрудников.