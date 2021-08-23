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    Кремль в курсе ситуации вокруг театра им. Ермоловой

    Ранее стало известно, что Олег Меньшиков ушёл с поста директора театра на фоне скандала с увольнением артистов.

    23 августа, 10:49

    Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

    Кремль знает о ситуации вокруг Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой из сообщений в СМИ, однако вмешиваться в неё не планирует. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока не имеет информации о том, поступило ли в администрацию главы государства обращение артистов этого театра.

    "Я не знаю, входило ли оно в соответствующие подразделения, куда поступают официальные обращения, но в СМИ мы видели сообщения об этом", — пояснил представитель Кремля.

    Песков добавил, что подобными вопросами занимается Министерство культуры, а не Кремль.

    Стало известно об уходе Меньшикова с поста директора театра Ермоловой

    Стало известно об уходе Меньшикова с поста директора театра Ермоловой

    Напомним, что в июле театр им. Ермоловой решил сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. А позже некоторые уволенные артисты заявили, что директор театра Олег Меньшиков не соответствует занимаемой им должности и якобы использует оптимизацию в условиях пандемии для увольнения неугодных ему сотрудников.

    А ранее в понедельник стало известно, что Меньшиков снял с себя полномочия директора театра, но остался в коллективе в должности художественного руководителя.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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