Стало известно об уходе Меньшикова с поста директора театра Ермоловой

Актёр Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщил новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов.

Ранее некоторые уволенные артисты заявили, что Меньшиков не соответствует занимаемой им должности и якобы использует оптимизацию в условиях пандемии для увольнения неугодных ему сотрудников.

"Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актёров", — заявил Кузоятов в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.

По его словам, увольнения касались лишь тех актёров, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену". Кузоятов добавил, что отстранённые артисты "вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад". Сам Меньшиков ситуацию в театре пока не прокомментировал. Уточняется, что он остался в коллективе в должности художественного руководителя.