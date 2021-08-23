Дочь легендарного актёра советской эпохи Юрия Яковлева актриса Алёна Яковлева решилась раскрыть причину его расставания с первой женой Кирой Мачульской. Алёна была их первенцем, но супруги разошлись ещё до её рождения.

Она отметила, что её родители провели вместе шесть счастливых лет. По словам Яковлевой, её отцу "нравились женщины, но никаким бабником в плохом понимании он не был". Однако, когда начались репетиции спектакля "Дамы и гусары", где Яковлев играл главную роль, между ним и юной актрисой Екатериной Райкиной проскочила искра.

"Это бывает среди артистов. Мама в этот момент, конечно, очень боялась, что с её ребенком может что-то произойти, нервничала. Я знаю только одно: что он пошёл встречать Новый год и мама сказала: "Юрочка, если тебе там лучше, иди". И, так сказать, были выставлены чемоданы", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что на её отца было сложно обижаться, так как он был очень обаятельным мужчиной. Кроме того, её мама была сдержанным человеком и предпочитала все эмоции держать внутри. И всё же Яковлева считает, что для неё расставание с мужем было большим ударом.

Добавим, что после Екатерины Райкиной у Яковлева была ещё третья жена — Ирина Сергеева, которая пробыла с ним вплоть до его смерти в ноябре 2013 года.