Олег Меньшиков намерен остаться на посту худрука театра Ермоловой
Ранее стало известно, что актёр сложил с себя полномочия директора. В театре эту информацию подтвердили.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Олег Меньшиков заявил, что не собирается уходить с поста художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
"Нет, конечно, нет! Новый директор у нас со второй половины июня", — ответили в пресс-центре на вопрос, не уходит ли Меньшиков с поста художественного руководителя.
Ранее Лайф сообщал, что актёр Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. В июле театр сообщил о решении сократить штат с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии. Новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов добавил, что увольнения касались лишь тех актёров, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену".
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