Олег Меньшиков намерен остаться на посту худрука театра Ермоловой

Олег Меньшиков заявил, что не собирается уходить с поста художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Нет, конечно, нет! Новый директор у нас со второй половины июня", — ответили в пресс-центре на вопрос, не уходит ли Меньшиков с поста художественного руководителя.