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    Олег Меньшиков намерен остаться на посту худрука театра Ермоловой

    Ранее стало известно, что актёр сложил с себя полномочия директора. В театре эту информацию подтвердили.

    23 августа, 11:58

    Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

    Олег Меньшиков заявил, что не собирается уходить с поста художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

    "Нет, конечно, нет! Новый директор у нас со второй половины июня", ответили в пресс-центре на вопрос, не уходит ли Меньшиков с поста художественного руководителя.

    Кремль в курсе ситуации вокруг театра им. Ермоловой

    Кремль в курсе ситуации вокруг театра им. Ермоловой

    Ранее Лайф сообщал, что актёр Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. В июле театр сообщил о решении сократить штат с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии. Новый руководитель учреждения Сергей Кузоятов добавил, что увольнения касались лишь тех актёров, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену".

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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