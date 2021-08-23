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    Авиация НАТО примет участие в параде в честь Дня независимости Украины

    Кроме того, жители Киева увидят самолёты ВС ВСУ, Нацгвардии и пограничников.

    23 августа, 11:51
    <p>Боинг P-8 "Посейдон". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_P-8_Poseidon#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:FIA2014_(15244329175).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Боинг P-8 "Посейдон". Фото © Wikipedia

    В Киеве в военном параде ко Дню независимости примет участие помимо украинской техники авиация НАТО. Над Крещатиком пролетят самолёты ВВС США, Польши, Словакии и Великобритании, сообщают местные СМИ.

    Так, 24 августа в 12 часов по местному времени над главной улицей Киева пролетят КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС. Кроме того, в параде примут участие самолёты ВС ВСУ, Нацгвардии и пограничников, среди которых истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.

    Ранее Лайф писал о том, что в Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк. Во время буксировки военные едва не врезались в опору моста. В результате колонне пришлось изменить направление.

    "Побольше пиара!": На Украине назвали парад в честь Дня независимости настоящей показухой

    "Побольше пиара!": На Украине назвали парад в честь Дня независимости настоящей показухой

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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