Авиация НАТО примет участие в параде в честь Дня независимости Украины

В Киеве в военном параде ко Дню независимости примет участие помимо украинской техники авиация НАТО. Над Крещатиком пролетят самолёты ВВС США, Польши, Словакии и Великобритании, сообщают местные СМИ.

Так, 24 августа в 12 часов по местному времени над главной улицей Киева пролетят КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС. Кроме того, в параде примут участие самолёты ВС ВСУ, Нацгвардии и пограничников, среди которых истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24.