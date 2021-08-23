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    Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением в Афганистане

    Ранее радикалы предложили повстанцам сдаться, однако те от предложения отказались.

    23 августа, 11:47
    <p>Фото © ТАСС / AP / Rahmat Gul</p>

    Фото © ТАСС / AP / Rahmat Gul

    Россия не станет вмешиваться в конфликт радикального движения "Талибан"* с афганским сопротивлением в провинции Панджшер. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Сегодня на очередном заседании ОДКБ упоминалась линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несёт дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", — сказал Песков, добавив, что посредником между сторонами Москва также выступать не будет.

    Талибы окружили силы сопротивления в афганском Панджшере

    Талибы окружили силы сопротивления в афганском Панджшере

    Как уже сообщал Лайф, сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Афганистана — Панджшер. Причём отмечалось, что перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду несколько часов на то, чтобы добровольно сдаться боевикам. Однако он отказался передать контроль над провинцией радикалам.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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