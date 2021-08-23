Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением в Афганистане

"Сегодня на очередном заседании ОДКБ упоминалась линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несёт дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", — сказал Песков, добавив, что посредником между сторонами Москва также выступать не будет.