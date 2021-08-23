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    Аэропорт Кабула прекратил обслуживание всех рейсов

    Отмечается, что решение было принято в связи с большим количеством желающих покинуть город.

    23 августа, 11:53
    <p>Фото © ТАСС / EPA</p>

    Фото © ТАСС / EPA

    Афганистан приостановил обслуживание всех рейсов в международном аэропорту Кабула до особых указаний. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

    "Все рейсы в Международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полётов", — говорится в заявлении ведомства.

    В аэропорт Кабула решили пускать только граждан США и стран НАТО

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    Там отметили, что решение было принято в связи с большим скоплением людей на территории аэропорта и за его пределами. В управлении также подчеркнули, что работают над тем, чтобы региональные и международные авиаперевозки возобновились как можно скорее.

    Напомним, что ранее подобное решение уже принималось и связано, вероятно, было с паникой, возникшей на фоне захвата "Талибаном"* всей территории Афганистана. Люди пытались бежать из города, некоторые из этих попыток закончились трагедией. Кроме того, несколько человек погибли в давке на территории воздушной гавани.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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