Аэропорт Кабула прекратил обслуживание всех рейсов

Афганистан приостановил обслуживание всех рейсов в международном аэропорту Кабула до особых указаний. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

"Все рейсы в Международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полётов", — говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что решение было принято в связи с большим скоплением людей на территории аэропорта и за его пределами. В управлении также подчеркнули, что работают над тем, чтобы региональные и международные авиаперевозки возобновились как можно скорее.

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