Аэропорт Кабула прекратил обслуживание всех рейсов
Отмечается, что решение было принято в связи с большим количеством желающих покинуть город.
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Афганистан приостановил обслуживание всех рейсов в международном аэропорту Кабула до особых указаний. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны.
"Все рейсы в Международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полётов", — говорится в заявлении ведомства.
Там отметили, что решение было принято в связи с большим скоплением людей на территории аэропорта и за его пределами. В управлении также подчеркнули, что работают над тем, чтобы региональные и международные авиаперевозки возобновились как можно скорее.
Напомним, что ранее подобное решение уже принималось и связано, вероятно, было с паникой, возникшей на фоне захвата "Талибаном"* всей территории Афганистана. Люди пытались бежать из города, некоторые из этих попыток закончились трагедией. Кроме того, несколько человек погибли в давке на территории воздушной гавани.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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