СМИ узнали о предоставлении России $18 миллиардов от МВФ
Москва может добавить эти деньги к своим резервам либо оказать помощь другим странам. Эксперты уверены, что российские власти выберут второй вариант.
Главный офис МВФ в Вашингтоне.
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Российская Федерация получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платёжных расчётов фонда. Как сообщает РБК, сегодня вступило в силу одобренное в начале месяца распределение 650 миллиардов долларов среди стран – участниц МВФ. 275 миллиардов из общей суммы достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии.
У России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. Кроме того, Москва может выделить Минску твёрдую валюту в обмен на белорусские SDR. Эксперты полагают, что Россию устроит второй или третий вариант.
"России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования", — прогнозирует в беседе с РБК главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. Такое решение было связано с тем, что нынешнее правительство не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ.
Тем временем в США удивились высоким темпам роста экономики России. Валовой внутренний продукт страны (ВВП) во втором квартале увеличился на 10,3%, также выросли показатели розничной торговли, пассажирских перевозок и обрабатывающего производства. По данным Bloomberg, это рекордные темпы роста с 2000 года.
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