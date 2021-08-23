НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    СМИ узнали о предоставлении России $18 миллиардов от МВФ

    Москва может добавить эти деньги к своим резервам либо оказать помощь другим странам. Эксперты уверены, что российские власти выберут второй вариант.

    23 августа, 12:25
    <p>Главный офис МВФ в Вашингтоне.</p><p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Headquarters_of_the_International_Monetary_Fund_(Washington,_DC).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

    Главный офис МВФ в Вашингтоне.

    Фото © Wikipedia.org

    Российская Федерация получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платёжных расчётов фонда. Как сообщает РБК, сегодня вступило в силу одобренное в начале месяца распределение 650 миллиардов долларов среди стран – участниц МВФ. 275 миллиардов из общей суммы достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии.

    У России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. Кроме того, Москва может выделить Минску твёрдую валюту в обмен на белорусские SDR. Эксперты полагают, что Россию устроит второй или третий вариант.

    "России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования", прогнозирует в беседе с РБК главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец.

    Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

    Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

    Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. Такое решение было связано с тем, что нынешнее правительство не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ.

    Тем временем в США удивились высоким темпам роста экономики России. Валовой внутренний продукт страны (ВВП) во втором квартале увеличился на 10,3%, также выросли показатели розничной торговли, пассажирских перевозок и обрабатывающего производства. По данным Bloomberg, это рекордные темпы роста с 2000 года.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1