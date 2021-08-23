СМИ узнали о предоставлении России $18 миллиардов от МВФ

Российская Федерация получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платёжных расчётов фонда. Как сообщает РБК, сегодня вступило в силу одобренное в начале месяца распределение 650 миллиардов долларов среди стран – участниц МВФ. 275 миллиардов из общей суммы достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии.

У России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. Кроме того, Москва может выделить Минску твёрдую валюту в обмен на белорусские SDR. Эксперты полагают, что Россию устроит второй или третий вариант.

"России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования", — прогнозирует в беседе с РБК главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. Такое решение было связано с тем, что нынешнее правительство не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ.