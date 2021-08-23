Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа"

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в форуме "Крымская платформа", который проходит в Киеве сегодня. При этом он назвал возвращение полуострова в состав РФ "исторической и трагической ошибкой".

"Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической, трагической ошибки", — заявил Зеленский, выступая на форуме.

Саммит "Крымская платформа" действительно вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.