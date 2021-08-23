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    Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа"

    Лидер Незалежной обратил внимание на то, какой резонанс вызвал саммит в РФ.

    23 августа, 12:17
    <p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

    Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

    Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в форуме "Крымская платформа", который проходит в Киеве сегодня. При этом он назвал возвращение полуострова в состав РФ "исторической и трагической ошибкой".

    "Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её исторической, трагической ошибки", — заявил Зеленский, выступая на форуме.

    Украина отказала представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

    Украина отказала представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"

    Саммит "Крымская платформа" действительно вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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