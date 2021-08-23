ФНС частично заблокировала счета Киркорова
Певца неоднократно привлекали к административной ответственности за не вовремя исполненные судебные решения, сейчас он уже оплатил практически все долги.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Федеральная налоговая служба частично приостановила операции по некоторым банковским счетам певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА ФАН, заморожены активы артиста для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа.
С марта по июнь Таганский районный суд неоднократно привлекал поп-короля к административной ответственности за не вовремя исполненные судебные решения, сейчас певец оплатил практически все долги. Судебные приставы претензий к Киркорову как физическому лицу и индивидуальному предпринимателю не имеют, но счета пока остались неразблокированными.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ запретила Киркорову въезд на Украину в течение трёх лет. Напомним, что 22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины включило певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указывались. Но позже Минкультуры исключило артиста из чёрного списка. Киркоров числился в нём трое суток.
Комментариев: 0