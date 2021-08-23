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    ФНС частично заблокировала счета Киркорова

    Певца неоднократно привлекали к административной ответственности за не вовремя исполненные судебные решения, сейчас он уже оплатил практически все долги.

    23 августа, 12:14
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    Федеральная налоговая служба частично приостановила операции по некоторым банковским счетам певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА ФАН, заморожены активы артиста для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа.

    С марта по июнь Таганский районный суд неоднократно привлекал поп-короля к административной ответственности за не вовремя исполненные судебные решения, сейчас певец оплатил практически все долги. Судебные приставы претензий к Киркорову как физическому лицу и индивидуальному предпринимателю не имеют, но счета пока остались неразблокированными.

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    Ранее Лайф сообщал, что СБУ запретила Киркорову въезд на Украину в течение трёх лет. Напомним, что 22 июня Министерство культуры и информационной политики Украины включило певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указывались. Но позже Минкультуры исключило артиста из чёрного списка. Киркоров числился в нём трое суток.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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