НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Мэр Саяногорска похлестал себя веником в парилке и призвал горожан спасти баню

    Градоначальник рассказал не только о пользе для здоровья, но и о возможности пообщаться в парилке с интересными людьми.

    23 августа, 12:26

    Фото © Facebook / Михаил Валов

    Мэр Саяногорска объяснил горожанам, почему полезно ходить в баню. Видео © Facebook / Михаил Валов

    Мэр Саяногорска в Хакасии Михаил Валов записал обращение к горожанам из общественной бани "Енисей" и на своём примере показал, что париться полезно. Он объяснил в беседе с Лайфом, что данная процедура поддерживает иммунитет, а в парилке можно встретиться с интересными людьми, которые там регулярно бывают.

    На кадрах градоначальник похлестал себя веником и призвал горожан спасти баню. По его словам, "Енисею" нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего шестимесячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета запрещено, поэтому всё зависит от посетителей.

    "Первый раз в баню я попал, когда мне было всего девять дней. Родители с детства приучили, что парилка и берёзовый веник — это самые доступные и действенные средства от многих хворей и хороший способ поддержания иммунитета. Своим примером я хочу показать жителям города, что общественная баня — вполне приличное место, где можно не только хорошо помыться и попариться, но и пообщаться с интересными людьми", — сказал Валов Лайфу.

    По его словам, городскую баню регулярно посещают многие известные жители Саяногорска: предприниматели, учителя, врачи, адвокаты, ветераны городских общественных организаций. Да и политикам, считает он, это полезно, чтобы не терять связь со своими избирателями.

    Финский журналист рассказал о "странных ритуалах" в русских банях

    Финский журналист рассказал о "странных ритуалах" в русских банях

    Ранее Лайф писал, что офтальмолог назвал болезнь, при которой опасно ходить в баню. Это заболевание, которое вызывает потерю зрения "практически мгновенно". А ещё врач-терапевт Андрей Звонков предупредил об опасности посещения бани после употребления алкоголя. В группе риска и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Кети Топурия блеснула стройной фигурой в бане после недавних родов

    Кети Топурия блеснула стройной фигурой в бане после недавних родов

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1