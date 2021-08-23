Мэр Саяногорска похлестал себя веником в парилке и призвал горожан спасти баню

Мэр Саяногорска объяснил горожанам, почему полезно ходить в баню. Видео © Facebook / Михаил Валов

Мэр Саяногорска в Хакасии Михаил Валов записал обращение к горожанам из общественной бани "Енисей" и на своём примере показал, что париться полезно. Он объяснил в беседе с Лайфом, что данная процедура поддерживает иммунитет, а в парилке можно встретиться с интересными людьми, которые там регулярно бывают.

На кадрах градоначальник похлестал себя веником и призвал горожан спасти баню. По его словам, "Енисею" нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего шестимесячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета запрещено, поэтому всё зависит от посетителей.

"Первый раз в баню я попал, когда мне было всего девять дней. Родители с детства приучили, что парилка и берёзовый веник — это самые доступные и действенные средства от многих хворей и хороший способ поддержания иммунитета. Своим примером я хочу показать жителям города, что общественная баня — вполне приличное место, где можно не только хорошо помыться и попариться, но и пообщаться с интересными людьми", — сказал Валов Лайфу.