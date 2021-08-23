Путин принял участие в церемонии закладки новых кораблей и подлодок

Путин принял участие в церемонии закладки новых кораблей и подводных лодок. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки новых кораблей и атомных подводных лодок, которая проходит сегодня в Комсомольске-на-Амуре. Глава государства выступил на мероприятии по видеосвязи.

Он рассказал, что два атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потёмкина, ещё две дизельные подводные лодки получили названия в честь городов Можайск и Якутск. А двум многоцелевым кораблям присвоены традиционные для русского флота имена — "Грозный" и "Буйный".

"Мы бережём славные традиции отечественного флота, укрепляем преемственность неразрывной тысячелетней истории России", — сказал Путин, добавив, что на все корабли будет установлено современное оборудование и вооружение.