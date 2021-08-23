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    Путин принял участие в церемонии закладки новых кораблей и подлодок

    Глава государства отметил, что все они будут оснащены самым современным оборудованием и вооружением.

    23 августа, 12:34

    Путин принял участие в церемонии закладки новых кораблей и подводных лодок. Видео © LIFE

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки новых кораблей и атомных подводных лодок, которая проходит сегодня в Комсомольске-на-Амуре. Глава государства выступил на мероприятии по видеосвязи.

    Он рассказал, что два атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потёмкина, ещё две дизельные подводные лодки получили названия в честь городов Можайск и Якутск. А двум многоцелевым кораблям присвоены традиционные для русского флота имена — "Грозный" и "Буйный".

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    "Мы бережём славные традиции отечественного флота, укрепляем преемственность неразрывной тысячелетней истории России", — сказал Путин, добавив, что на все корабли будет установлено современное оборудование и вооружение.

    Ранее Лайф рассказывал, что новейшая российская подлодка "Магадан" вышла в Балтийское море для ходовых испытаний. Судно обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также может осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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