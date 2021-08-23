Назван итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Не попали в него защитники Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов и полузащитник Денис Макаров.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал окончательный состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.
Состав сборной России
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Андрей Лунёв ("Байер", Германия).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Петров ("Краснодар").
Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия"), Арсен Захарян ("Динамо").
Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
Таким образом, в заявку нашей команды вошли 29 игроков: 24 полевых и 5 вратарей. От первоначального состава были отцеплены защитники Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов и полузащитник Денис Макаров. При этом к команде присоединился Сергей Петров.
Напомним, сборная России по футболу в сентябре проведёт три матча отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 сентября наша команда примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в родных стенах встретится с Мальтой.
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