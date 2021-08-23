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    Назван итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

    Не попали в него защитники Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов и полузащитник Денис Макаров.

    23 августа, 12:31
    <p>Фото © РФС</p>

    Фото © РФС

    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал окончательный состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

    Состав сборной России

    Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Андрей Лунёв ("Байер", Германия).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Петров ("Краснодар").

    Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия"), Арсен Захарян ("Динамо").

    Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

    Таким образом, в заявку нашей команды вошли 29 игроков: 24 полевых и 5 вратарей. От первоначального состава были отцеплены защитники Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов и полузащитник Денис Макаров. При этом к команде присоединился Сергей Петров.

    Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

    Без Дзюбы: Назван расширенный состав сборной России на первые матчи под руководством Карпина

    Напомним, сборная России по футболу в сентябре проведёт три матча отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 сентября наша команда примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в родных стенах встретится с Мальтой.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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