Назван итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Таким образом, в заявку нашей команды вошли 29 игроков: 24 полевых и 5 вратарей. От первоначального состава были отцеплены защитники Дмитрий Чистяков, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов и полузащитник Денис Макаров. При этом к команде присоединился Сергей Петров.

Напомним, сборная России по футболу в сентябре проведёт три матча отбора чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 сентября наша команда примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в родных стенах встретится с Мальтой.