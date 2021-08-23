Форум "Армия-2021". Видео © LIFE

Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности на военно-техническом форуме "Армия-2021". Выставка пройдёт с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области.

Среди разработок, которые представили российские производители, оказались: макет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", которая выстреливает программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. А на стенде "Техмаша" показали неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-13Б повышенной эффективности калибра 122 мм.

Российские военные представили иностранным гостям форума многотонный броневик "Тайфун", который десантируется с самолёта. А также локационный комплекс с говорящим названием "Пенициллин". Последний уникален тем, что может за пять секунд засечь цель в радиусе 25 километров по звуку и теплу от неё.

Представлен на форуме и малый беспилотник "Муха", разработанный сотрудниками военного технополиса "Эра" (подведомственен Минобороны России) для обследования опасных и недоступных пространств в условиях помех или многочисленных препятствий, в том числе при потере дистанционного управления.