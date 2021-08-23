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    "Пенициллин", "Мухи" и "Шмель": Российские разработки на форуме "Армия-2021" оказались сенсационными

    Уже в первый день гости выставки увидели новейшие бронемобили и ракеты, миномёты и дроны российского производства.

    23 августа, 15:14

    Форум "Армия-2021". Видео © LIFE

    Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности на военно-техническом форуме "Армия-2021". Выставка пройдёт с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области.

    Среди разработок, которые представили российские производители, оказались: макет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", которая выстреливает программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. А на стенде "Техмаша" показали неуправляемую авиационную ракету (НАР) С-13Б повышенной эффективности калибра 122 мм.

    Российские военные представили иностранным гостям форума многотонный броневик "Тайфун", который десантируется с самолёта. А также локационный комплекс с говорящим названием "Пенициллин". Последний уникален тем, что может за пять секунд засечь цель в радиусе 25 километров по звуку и теплу от неё.

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    Представлен на форуме и малый беспилотник "Муха", разработанный сотрудниками военного технополиса "Эра" (подведомственен Минобороны России) для обследования опасных и недоступных пространств в условиях помех или многочисленных препятствий, в том числе при потере дистанционного управления.

    На выставке есть также малогабаритный гранатомётный комплекс (МГК) "Бур", который может выполнять задачи по огневой поддержке в различных условиях ближнего боя. Также есть модернизированный вариант легендарного реактивного пехотного огнемёта "Шмель". Большое внимание посетителей выставки привлекла ещё одна новинка — комплекс управляемого вооружения "Грань" для 120-миллиметровых миномётов, который эффективно поражает и бронетехнику, и укрепления.

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    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство на форуме "Армия-2021" подпишет контракты на 500 миллиардов рублей. Также министр отметил, что доля современного вооружения в Российской армии превышает 71%.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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