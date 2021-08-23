В ФАС не поступало жалоб на Wildberries от платёжных систем

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не поступало жалоб от международных платежных систем Visa и MasterCard в связи с тем, что онлайн-магазин Wildberries предоставляет покупателям скидку при оплате заказа картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay.

"Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало. При поступлении соответствующих обращений они будут рассмотрены ведомством на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Ранее эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером.