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    В ФАС не поступало жалоб на Wildberries от платёжных систем

    Отмечается, что при получении соответствующих обращений они будут рассмотрены на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

    23 августа, 14:54
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не поступало жалоб от международных платежных систем Visa и MasterCard в связи с тем, что онлайн-магазин Wildberries предоставляет покупателям скидку при оплате заказа картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay.

    "Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало. При поступлении соответствующих обращений они будут рассмотрены ведомством на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок", передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Напомним, Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Ранее эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером.

    В Wildberries ответили Visa и Mastercard на претензии по поводу комиссии

    В Wildberries ответили Visa и Mastercard на претензии по поводу комиссии

    А ранее Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в давлении на российские банки. По версии маркетплейса, Visa и Mastercard незаконно грозят банкам штрафами и проявляют недобросовестную конкуренцию.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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