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    "Это романтика для них": Глава Гильдии каскадёров отреагировал на скандал с Гагариной из-за лжи о трюках

    По мнению профессионала в этой области, иметь дублёра считается престижным на Западе и каждый должен заниматься своим делом.

    23 августа, 14:35

    Президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков прокомментировал в беседе с Лайфом скандал с певицей Полиной Гагариной, которую уличили во лжи о самостоятельном исполнении трюков в клипе. По его мнению, таким образом артистка пытается укрепить свою уверенность.

    "Ну если Гагарина хочет скрыть, ну и ради бога. Это всё романтика для них (артистов. — Прим. Лайфа), им кажется, что, сказав это, они наберутся уверенности в первую очередь в самих себя. Но и, во-вторых, среди окружающих. На самом деле это всё не так. Каждый должен делать своё дело и работать в своей профессии. Надеюсь, что время, когда наши артисты будут вести себя как на Западе, не за горами", — сказал Иншаков.

    Собеседник Лайфа отметил, что у всех знаменитых актёров за рубежом есть свои дублёры и на Западе это считается престижным.

    Напомним, что речь идёт о клипе "Вчера", где Полина Гагарина выпрыгивает из машины на дорогу во время езды. Артистка похвасталась, что выполняла трюк сама, без дублёра. Однако вскоре каскадёр Карина Асмус (младшая сестра Кристины) уличила певицу в лукавстве, заявив, что постановкой трюков занималось специальное агентство, а выполняла их профессионал в своём деле — Светлана Токарская.

    Не долетел считаных метров: Известный каскадёр разбился на глазах у зрителей, пытаясь установить мировой рекорд

    Не долетел считаных метров: Известный каскадёр разбился на глазах у зрителей, пытаясь установить мировой рекорд

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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