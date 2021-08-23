"Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идёт! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю своё мнение, со своим законом не прихожу", — заявил Нурмагомедов.