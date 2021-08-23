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    "Самые ненужные люди в единоборствах": Нурмагомедов выступил против ринг-гёрлз

    При этом он заметил, что ни в коем случае не выступает против представительниц прекрасного пола.

    23 августа, 14:16

    Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

    Российский боец Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции, посвящённой турниру памяти его отца, рассказал, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах.

    "Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идёт! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю своё мнение, со своим законом не прихожу", — заявил Нурмагомедов.

    "Надеюсь, меня простят": Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана

    "Надеюсь, меня простят": Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана

    При этом он заметил, что ни в коем случае не выступает против представительниц прекрасного пола, и отметил, что, по его мнению, "женщина создана для мужчины".

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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