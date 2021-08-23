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    "С ней легче побеждать": Загитова назвала свою самую близкую подругу

    Как призналась спортсменка, она верит в наличие женской дружбы, хоть и знает, что про неё много написано и сказано.

    23 августа, 13:43
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CS40V-zrvWr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azagitova</a></p>

    Фото © Instagram/azagitova

    Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что её самой близкой подругой является её младшая сестра Сабина.

    "Моя самая любимая и близкая подруга — это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной", — подчеркнула Загитова, слова которой приводятся на сайте Puma.

    Она также подчеркнула, что верит в наличие женской дружбы, несмотря на то, сколько про неё написано и сказано.

    "Вместе с ней легче побеждать, преодолевать препятствия, менять свою жизнь, стоять плечом к плечу и просто веселиться", — добавила Загитова.

    В Сочи попытались сорвать ледовое шоу с участием Алины Загитовой

    В Сочи попытались сорвать ледовое шоу с участием Алины Загитовой

    Отметим, что Сабине Загитовой 13 лет, ранее она также занималась фигурным катанием.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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