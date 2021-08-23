Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что её самой близкой подругой является её младшая сестра Сабина.

"Моя самая любимая и близкая подруга — это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной", — подчеркнула Загитова, слова которой приводятся на сайте Puma.

Она также подчеркнула, что верит в наличие женской дружбы, несмотря на то, сколько про неё написано и сказано.

"Вместе с ней легче побеждать, преодолевать препятствия, менять свою жизнь, стоять плечом к плечу и просто веселиться", — добавила Загитова.