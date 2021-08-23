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    "Не преследовали цели оскорбить": В "Локомотиве" объяснили скандальный твит с троллингом Крыховяка

    Польский футболист покинул столичный клуб в начале августа, перейдя в "Краснодар".

    23 августа, 13:28
    <p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

    Фото © ФК "Локомотив"

    В московском "Локомотиве" заявили, что не хотели своей публикацией в "Твиттере" оскорбить бывшего игрока клуба Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщает "Чемпионат".

    Накануне после победы над "Краснодаром" в пятом туре чемпионата России (2:1) пресс-служба "Локомотива" опубликовала несколько фотографий ранее выступавшего за столичный клуб Крыховяка, подписав их фразой "Выбирай правильные цвета".

    "Мы всю неделю готовились к матчу с "Краснодаром", была выбрана стратегия, в которой мы хотели обыграть цвета "Локомотива" и "Краснодара". У обоих клубов доминирующий цвет — зелёный, это то общее у соперников, которое нам показалось интересно обыграть. Есть и ещё одна деталь: Смолов, который является нашим лидером, играл за "Краснодар", а Крыховяк — за "Локомотив". Такое противостояние нам тоже показалась интересным", заявили в пресс-службе "Локомотива".

    "Решение приняли за моей спиной": Гжегож Крыховяк рассказал о переходе из "Локомотива" в "Краснодар"

    "Решение приняли за моей спиной": Гжегож Крыховяк рассказал о переходе из "Локомотива" в "Краснодар"

    Крыховяк выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе команды он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства. В начале августа он перешёл в "Краснодар".

    "Наш SMM-отдел не хотел оскорбить Крыховяка. Цели ему насолить или подколоть тоже не было. Просто правильные цвета в нашем понимании — это цвета "Локомотива". Да, реакция на публикацию была неоднозначной, но ещё раз подчёркиваем: никакого негативного посыла в адрес нашего бывшего футболиста не было. Ему, как и всем, кто защищал ранее правильные цвета "Локомотива", мы желаем успехов в составе нынешней команды", — отметили в стане железнодорожников.

    Всего Крыховяк провёл за "Локомотив" 109 встреч, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. В составе сборной Польши он выходил на поле 81 раз, отличившись четырьмя голами.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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