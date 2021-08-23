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    СМИ: Только один клуб поддержал полную отмену лимита на легионеров

    По нынешним правилам, в заявку команды на сезон можно внести не более восьми иностранных футболистов.

    23 августа, 12:42
    <p>Фото © Getty Images</p>

    Фото © Getty Images

    Большинство клубов РПЛ выступили за плавный переход к лимиту на легионеров по схеме "10+15". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

    Речь идёт о том, что в заявку команды на сезон можно будет включать десять футболистов из-за рубежа. Остальные 15 игроков должны обладать паспортом РФ.

    При этом за полную отмену лимита на легионеров выступил только один клуб. Также большинство клубов РПЛ выступили против проведения первенства по швейцарской системе, предполагающей несколько стадий турнира.

    На Евро-2008 сыграли лучше: РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

    На Евро-2008 сыграли лучше: РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

    Ранее полностью отказаться от лимита на легионеров в РПЛ предложил президент РФС Александр Дюков.

    На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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