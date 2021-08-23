Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана. Об этом он рассказал журналистам.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Москве боец отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан"*. После этого он подвергся жёсткой критике в "Инстаграме".

"Реакция была на то, что я не хотел комментировать политику. Реакцию я получил бурную от болельщиков из Афганистана. Пересмотрел ответ, там было неправильно сказано, что меня не касается, что там за тысячу километров. У меня с их народом очень тесные отношения. Под Сан-Хосе живёт очень много афганцев, у меня там есть друзья из разных сфер. Они неправильно меня поняли. Я не хотел комментировать политическую обстановку. Хотел бы принести извинения, надеюсь, они меня простят", — заявил Нурмагомедов.

"Когда я говорил, у меня было другое в голове. Повторюсь, я просто не хотел трогать политику. Афганистан много видел на своём веку. За этот народ больно, переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего", — резюмировал Хабиб.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Своё решение российский спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.