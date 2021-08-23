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    "Надеюсь, меня простят": Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана

    На прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Москве он отказался отвечать на вопрос о ситуации в исламской стране.

    23 августа, 13:57
    <p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками из Афганистана. Об этом он рассказал журналистам.

    На прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Москве боец отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан"*. После этого он подвергся жёсткой критике в "Инстаграме".

    "Реакция была на то, что я не хотел комментировать политику. Реакцию я получил бурную от болельщиков из Афганистана. Пересмотрел ответ, там было неправильно сказано, что меня не касается, что там за тысячу километров. У меня с их народом очень тесные отношения. Под Сан-Хосе живёт очень много афганцев, у меня там есть друзья из разных сфер. Они неправильно меня поняли. Я не хотел комментировать политическую обстановку. Хотел бы принести извинения, надеюсь, они меня простят", — заявил Нурмагомедов.

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    15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    "Когда я говорил, у меня было другое в голове. Повторюсь, я просто не хотел трогать политику. Афганистан много видел на своём веку. За этот народ больно, переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего", резюмировал Хабиб.

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    Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.

    Своё решение российский спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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