Полина Гагарина похвасталась, что сама выполняла трюки в новом клипе, но её обман быстро раскрылся

Известная 34-летняя певица Полина Гагарина презентовала накануне свой новый клип "Вчера", в самом начале которого она эффектно выпрыгивает на ходу из машины. В сториз фанаты спросили, всё ли было настоящим на съёмках, и звезда заявила, что даже этот трюк выполнила сама. Однако её слова оказались ложью, в чём Гагарину и уличила Карина Асмус — младшая сестра Кристины.

Видео © YoiuTube / Polina Gagarina и Instagram / karina____asmus

В своём инстаграме она отметила, что постановкой трюков занималось специальное агентство, а выполняла их профессионал в своём деле — Светлана Токарская. Доказательств было море — фото и видео, которые выкладывались в Сеть во время съёмок.

Фото © Instagram / karina____asmus

Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съёмках они делали сами! Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадёры рискуют жизнью (!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре! Карина Асмус

Фото © Instagram / karina____asmus