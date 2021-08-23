Полина Гагарина похвасталась, что сама выполняла трюки в новом клипе, но её обман быстро раскрылся
И в этом помогла Карина Асмус, которая часто подменяет сестру Кристину во время съёмок в качестве дублёра, поэтому устала от хамского отношения к бойцам невидимого фронта из киноиндустрии.
Известная 34-летняя певица Полина Гагарина презентовала накануне свой новый клип "Вчера", в самом начале которого она эффектно выпрыгивает на ходу из машины. В сториз фанаты спросили, всё ли было настоящим на съёмках, и звезда заявила, что даже этот трюк выполнила сама. Однако её слова оказались ложью, в чём Гагарину и уличила Карина Асмус — младшая сестра Кристины.
Видео © YoiuTube / Polina Gagarina и Instagram / karina____asmus
В своём инстаграме она отметила, что постановкой трюков занималось специальное агентство, а выполняла их профессионал в своём деле — Светлана Токарская. Доказательств было море — фото и видео, которые выкладывались в Сеть во время съёмок.
Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съёмках они делали сами! Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадёры рискуют жизнью (!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!
Карина не смогла пройти мимо такого очевидного вранья, потому что сама профессиональный дублёр и часто заменяет на съёмках старшую сестру — Кристину Асмус. В рамках разгорающегося конфликта гимнастка и фитнес-тренер отметила, что с уважением относится к творчеству Гагариной и к ней самой в целом, но такое отношение к каскадёрам и дублёрам вызывает гнев. К слову, это не первый скандал с новой песней Полины Гагариной. Ранее фанаты с расстройством заметили, что она слишком похожа на хит британской певицы Дуа Липы Physical.
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