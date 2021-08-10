Лобода опозорилась с новой песней, когда её уличили в плагиате одного из самых популярных хитов
Певица представила свой первый трек, в разработке которого не принимала участие продюсер Нателла Крапивина, и он уже вызвал проблемы.
38-летняя украинская певица Светлана Лобода на днях угодила в непростую ситуацию. Артистка в июле представила свой новый трек Allo, который она записала без участия продюсера Нателлы Крапивиной. С ней звезда рассталась после громкого скандала той с Филиппом Киркоровым. Песня вызвала ажиотаж у поклонников бывшей участницы группы "ВИА Гра", которые предвкушали новый хит.
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Но этот трек вызвал немало вопросов. С первых нот слушателям он показался знакомым. И выяснилось, что некоторые моменты песни слишком похожи на прогремевший хит Artik & Asti "Грустный дэнс". Об этом разочарованные поклонники сообщили в комментариях к клипу Allo.
Начало — прям "Грустный дэнс"
Начало похоже на Artik & Asti "Грустный дэнс"((
Музыка прямо как у Artik & Asti, не заметили? Им музыку один и тот же чел сделал, что ли...
Такое очевидное сходство нельзя было не заметить, поэтому пользователи Сети принялись высказывать предположения, пишет "Блокнот звезды". Первая версия — у Лободы были приобретены права на использование музыки "Грустного дэнса", а вторая — автор песни Allo воспользовался чужим хитом, немного изменив аранжировку. Сейчас фанатам остаётся лишь гадать: ни звёзды, ни их представители пока никак этот случай не прокомментировали.
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