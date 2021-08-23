Психбольницу в Бурятии, откуда сбежали осуждённые, охранял всего один чоповец

Охрану психоневрологического диспансера, откуда в минувшие выходные сбежали семеро осуждённых, обеспечивал один-единственный сотрудник ЧОПа с тревожной кнопкой для вызова группы быстрого реагирования. Такие данные, по информации Лайфа, следственным органам предоставил главный врач психдиспансера. Причём, по его словам, такого "оснащения" более чем достаточно. Сейчас в учреждении временно усилена охрана. Непосредственно в отделении дежурит Росгвардия, а сотрудники полиции охраняют периметр. Но, по мнению главврача, такие меры предосторожности излишни.

Однако другие сотрудники диспансера с его оценкой не согласны. По информации Лайфа, коллектив, напротив, настаивает, чтобы их учреждение находилось под охраной с привлечением уголовно-исправительной инспекции. Сейчас же за безопасность в диспансере отвечает (и финансирует) республиканский Минздрав. Этих усилий явно недостаточно, учитывая, что это уже не первый побег в этом году. Источники Лайфа сообщают, что в январе 2021 года из медучреждения сбежал пациент, которого вели для осмотра в приёмный покой. Мужчина оттолкнул санитара, выбежал на улицу и перепрыгнул через забор, но в течение дня его удалось задержать.

Отметим, что по факту субботнего побега следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ 293 "Халатность", 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия" и 167 "Умышленное повреждение чужого имущества".