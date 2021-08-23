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    Психбольницу в Бурятии, откуда сбежали осуждённые, охранял всего один чоповец

    Главврач считает, что этого достаточно. А вот сотрудники учреждения с ним не согласны и хотят, чтобы их безопасность обеспечивали структуры ФСИН, а не Минздрав. Тем более что побег уже не первый.

    23 августа, 14:20
    <p>Фото © <a href="https://buryatia.sledcom.ru/news/item/1602597/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Бурятия</a></p>

    Фото © СУ СКР по Республике Бурятия

    Охрану психоневрологического диспансера, откуда в минувшие выходные сбежали семеро осуждённых, обеспечивал один-единственный сотрудник ЧОПа с тревожной кнопкой для вызова группы быстрого реагирования. Такие данные, по информации Лайфа, следственным органам предоставил главный врач психдиспансера. Причём, по его словам, такого "оснащения" более чем достаточно. Сейчас в учреждении временно усилена охрана. Непосредственно в отделении дежурит Росгвардия, а сотрудники полиции охраняют периметр. Но, по мнению главврача, такие меры предосторожности излишни.

    Однако другие сотрудники диспансера с его оценкой не согласны. По информации Лайфа, коллектив, напротив, настаивает, чтобы их учреждение находилось под охраной с привлечением уголовно-исправительной инспекции. Сейчас же за безопасность в диспансере отвечает (и финансирует) республиканский Минздрав. Этих усилий явно недостаточно, учитывая, что это уже не первый побег в этом году. Источники Лайфа сообщают, что в январе 2021 года из медучреждения сбежал пациент, которого вели для осмотра в приёмный покой. Мужчина оттолкнул санитара, выбежал на улицу и перепрыгнул через забор, но в течение дня его удалось задержать.

    Отметим, что по факту субботнего побега следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ 293 "Халатность", 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия" и 167 "Умышленное повреждение чужого имущества".

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    Напомним, инцидент произошёл 21 августа в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения.

    Всех семерых удалось задержать спустя два часа после побега.

    Авторы
    Николай Озеров
    Николай Озеров

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