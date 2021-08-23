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    Посольство РФ не может получить допуск к приплывшему в Японию россиянину

    Дипломаты хотят уточнить состояние здоровья гражданина и условия его содержания.

    23 августа, 14:06
    <p>Фото © <a href="https://t.me/amur_mash/505" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

    Фото © Mash

    Посольство РФ в Японии добивается допуска к россиянину, который приплыл в страну с острова Кунашир и попросил политического убежища. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в "Фейсбуке".

    "Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства РФ в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", — говорится в сообщении.

    При этом в дипмиссии отметили, что данные японских миграционных властей подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что уплывшим из России гражданином является Ваас Феникс Нокард.

    В кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином

    В кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином

    Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Позже стало известно имя мужчины.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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