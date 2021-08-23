Посольство РФ не может получить допуск к приплывшему в Японию россиянину

Посольство РФ в Японии добивается допуска к россиянину, который приплыл в страну с острова Кунашир и попросил политического убежища. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице дипломатического представительства в "Фейсбуке".

"Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства РФ в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", — говорится в сообщении.

При этом в дипмиссии отметили, что данные японских миграционных властей подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что уплывшим из России гражданином является Ваас Феникс Нокард.