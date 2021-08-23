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    Саммит "Крымская платформа" назвали мероприятием для отмывания денег

    По словам журналистки, на его проведение было выделено около трёх миллионов гривен, что по украинским меркам в нынешней ситуации немало.

    23 августа, 13:58
    <p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

    Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

    Проходящий сегодня в Киеве форум "Крымская платформа" не принесёт властям Украины ничего нового, заявила независимый журналист и эксперт по Украине Оксана Шкода. По её словам, аналогичные проекты существовали и ранее, но под другими названиями.

    "Это элементарное мероприятие, на котором отмоют деньги, сделают ряд каких-то заявлений. На самом деле это никак не повлияет ни на жителей Крыма, ни на Крым, ни на Россию. Единственное, от кого-то опять будут прописаны очередные заявления с требованием санкций, возможно, будут внесены какие-то фамилии в список", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

    Захарова высмеяла нехватку у Киева денег на "Крымскую платформу" фразой из "Служебного романа"

    Захарова высмеяла нехватку у Киева денег на "Крымскую платформу" фразой из "Служебного романа"

    По словам журналистки, подобными мероприятиями Киев пытается обратить на себя внимание и напомнить о крымском вопросе, поскольку он является для Украины источником денег и определённых бонусов. Собеседница телеканала также рассказала, что на проведение "Крымской платформы" было выделено около трёх миллионов гривен (примерно 8,3 миллиона рублей), что по украинским меркам в нынешней ситуации немало.

    Саммит "Крымская платформа" вызвал массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", а в Кремле вовсе заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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