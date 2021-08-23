Саммит "Крымская платформа" назвали мероприятием для отмывания денег

Проходящий сегодня в Киеве форум "Крымская платформа" не принесёт властям Украины ничего нового, заявила независимый журналист и эксперт по Украине Оксана Шкода. По её словам, аналогичные проекты существовали и ранее, но под другими названиями.

"Это элементарное мероприятие, на котором отмоют деньги, сделают ряд каких-то заявлений. На самом деле это никак не повлияет ни на жителей Крыма, ни на Крым, ни на Россию. Единственное, от кого-то опять будут прописаны очередные заявления с требованием санкций, возможно, будут внесены какие-то фамилии в список", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

По словам журналистки, подобными мероприятиями Киев пытается обратить на себя внимание и напомнить о крымском вопросе, поскольку он является для Украины источником денег и определённых бонусов. Собеседница телеканала также рассказала, что на проведение "Крымской платформы" было выделено около трёх миллионов гривен (примерно 8,3 миллиона рублей), что по украинским меркам в нынешней ситуации немало.