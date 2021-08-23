В очный этап финала международного трека "Лидеров России" вышли 102 участника

Более ста человек прошли в очный этап финала международного трека конкурса "Лидеры России". Об этом сообщил в понедельник гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Наблюдательный совет трека "Международный" поддержал увеличение числа финалистов, которые отправятся на очный этап и продолжат борьбу за победу, с 100 до 102 человек", — отметил он.

В очный этап финала вышли граждане 23 государств. Больше всего финалистов из Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии и Азербайджана. За выход в финал боролись управленцы, общественные деятели, учёные, специалисты по информационным технологиям, представители креативных профессий и не только. А среди отобранных финалистов оказались руководители высшего звена, главы организаций, акционеры и собственники, ведущие специалисты. 55% участников имеют опыт предпринимательской деятельности, а 19% имеют опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления.

"Среди участников были полиглоты со знанием десяти иностранных языков, доктора наук, спортсмены, музыканты. В конкурсе принимали участие целыми семьями, даже есть пары, где и муж, и жена вышли в финал", — добавил Комиссаров.

Напомним, что всего в этом сезоне конкурса "Лидеры России" запланировано 13 финалов. Уже 23–25 августа пройдёт финал трека "Студенты". 4–6 сентября состоится финал трека "Здравоохранение", 10–12 сентября — финал трека "Информационные технологии", 16–18 сентября — финал трека "Наука", 12–14 ноября — финал трека "Культура". Региональные финалы треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" пройдут для всех восьми федеральных округов в октябре-декабре 2021 года.