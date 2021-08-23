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    В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с ковидом в стране

    Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на это, является вакцинация населения.

    23 августа, 13:36
    <p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

    Фото © ТАСС / Владимир Гердо

    В России ситуация с ковидом перешла в стадию стабилизации, наблюдается снижение темпов заболеваемости. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

    "Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды", — заявил специалист.

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    По словам Горелова, пока "рано расслабляться", поскольку число 19 000 заболевших за сутки является очень серьёзным. Он назвал соблюдение всех противоэпидемических мер необходимым и напомнил, что осенью ожидается традиционный сезон роста заболеваемости респираторными инфекциями.

    "Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", — подытожил Горелов.

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    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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