В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с ковидом в стране

В России ситуация с ковидом перешла в стадию стабилизации, наблюдается снижение темпов заболеваемости. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды", — заявил специалист.

По словам Горелова, пока "рано расслабляться", поскольку число 19 000 заболевших за сутки является очень серьёзным. Он назвал соблюдение всех противоэпидемических мер необходимым и напомнил, что осенью ожидается традиционный сезон роста заболеваемости респираторными инфекциями.

"Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", — подытожил Горелов.