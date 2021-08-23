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    В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

    Учителя и другие сотрудники будут допускаться к работе только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста.

    23 августа, 13:10
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В Израиле в новом учебном году дети старше 12 лет смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции прямо в школе во время занятий. При этом подросткам необходимо будет иметь разрешение родителей, сообщает издание The Times of Israel.

    Отмечается, что в образовательных учреждениях будет введена система "зелёных пропусков", согласно которой учителя и другие сотрудники будут допускаться к работе только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста на ковид. Власти Израиля не хотели переносить начало учебного года и в связи с ростом заболеваемости в стране были вынуждены ввести такие меры.

    Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал об особенностях назальной вакцины и о сроках регистрации вакцины для детей.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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