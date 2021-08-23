"Единая Россия" получила от граждан 1,6 млн предложений для народной программы
Самыми популярными её разделами стали инициативы в сфере медицины и повышения качества жизни пенсионеров.
Партия "Единая Россия" за один месяц собрала более 1,6 млн предложений для народной программы. Самих зарегистрировавшихся на сайте для подачи своих предложений было в два раза больше. Если судить по регионам, то лидерами в онлайн-анкетировании стали жители из Краснодарского края, Ростовской и Брянской областей, Ставропольского края и Оренбургской области.
"Больше всего инициатив поступило в разделы, посвящённые здравоохранению, образованию, экономике, культуре, экологии и городской среде, а также жизни на селе", — говорится на сайте "Единой России".
В сфере здравоохранения в первую очередь жители городов и сёл предлагают повысить качество и доступность медицинских услуг. Россияне предлагают решить проблему "кадрового голода" через систему контрактного обучения для медиков. Популярным у жителей регионов стал и раздел народной программы, касающийся повышения уровня жизни. Большое количество предложений также касалось улучшения условий жизни пенсионеров. Народная программа будет принята на съезде "Единой России" 24 августа.
Напомним, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".
Комментариев: 0