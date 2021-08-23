В Иванове вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку
Сообщается, что в результате авиапроисшествия никто не пострадал.
Фото © ГУ МЧС России по Ивановской области
В Иванове вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
Инцидент произошёл на одной из посадочных площадок города. Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате посадки нет. Судя по кадрам с места происшествия, серьёзных разрушений тоже нет. Уточняется, что борт принадлежит АО "Национальная служба санитарной авиации".
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье частный самолёт-амфибия совершил неудачную посадку на реку. На борту находились два человека, они смогли самостоятельно добраться до берега.
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