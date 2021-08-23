В Иванове вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку

Инцидент произошёл на одной из посадочных площадок города. Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате посадки нет. Судя по кадрам с места происшествия, серьёзных разрушений тоже нет. Уточняется, что борт принадлежит АО "Национальная служба санитарной авиации".