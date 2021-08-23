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    В Иванове вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку

    Сообщается, что в результате авиапроисшествия никто не пострадал.

    23 августа, 12:58
    <p>Фото © ГУ МЧС России по Ивановской области</p>

    Фото © ГУ МЧС России по Ивановской области

    В Иванове вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

    Инцидент произошёл на одной из посадочных площадок города. Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате посадки нет. Судя по кадрам с места происшествия, серьёзных разрушений тоже нет. Уточняется, что борт принадлежит АО "Национальная служба санитарной авиации".

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    Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье частный самолёт-амфибия совершил неудачную посадку на реку. На борту находились два человека, они смогли самостоятельно добраться до берега.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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