Польша построит новый забор на границе с Белоруссией

Польша приняла решение построить прочный двух с половиной метровый забор на границе с Белоруссией в связи с большим количеством незаконных мигрантов. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в "Твиттере".

Он добавил, что для этого в помощь пограничникам будет направлено больше солдат. По словам Блащака, забор, который сейчас стоит на белорусско-польской границе, уже устарел и проходит по ограниченному участку.