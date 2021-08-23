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    Польша построит новый забор на границе с Белоруссией

    Для этого в помощь пограничникам будет направлено больше солдат.

    23 августа, 12:40
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Польша приняла решение построить прочный двух с половиной метровый забор на границе с Белоруссией в связи с большим количеством незаконных мигрантов. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в "Твиттере".

    Он добавил, что для этого в помощь пограничникам будет направлено больше солдат. По словам Блащака, забор, который сейчас стоит на белорусско-польской границе, уже устарел и проходит по ограниченному участку.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в создании конфликта на белорусской границе. Как утверждает глава государства, пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.

    Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

    Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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