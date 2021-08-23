Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России снизились на 30%

В России на 30% снизились цены на авиабилеты, это произошло в связи с пандемией и затянувшимся восстановлением рынка. Об этом заявил основатель сервиса по поиску авиабилетов "Купибилет" Сергей Пирожников, оговорившись, что это временное явление.

Он уточнил, что по многим направлениям цены снизились даже больше, чем на 30%, вследствие процессов, которые длятся достаточно давно.

"В первую очередь это слабое восстановление международного рынка. Те борта, которые использовались для международного направления, сейчас на внутренних. Это оказывает серьёзное давление на цену, так как предложение повышено", — заявил Пирожников телеканалу "360".

Второй фактор, по его мнению, заключается в том, что "Аэрофлот" в 2020-м передал около 50 своих бортов дочерней компании "Победа" и ёмкость была перераспределена в сторону лоукостеров. Пирожников уверен, что это временное явление — затраты перевозчиков пока очень высоки и такие цены они не смогут поддерживать долго.