Поставки водородных автомобилей Aurus начнутся в 2024 году

С 2024 года начнутся поставки водородных автомобилей Aurus. Видео © LIFE

В 2023 году начнётся опытная эксплуатация водородного автомобиля Aurus, а с 2024-го машины будут поставлять на рынок. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2021".

"У меня была возможность попробовать проехать на первом водородном "Аурусе" и убедиться в том, что наши инженеры находятся на правильном пути. Мы будем демонстрировать на Восточном экономическом форуме этот образец, продолжать работу и наращивать компетенции в этом направлении", — сказал он телеканалу "Звезда".

Мантуров отметил, что компания будет поставлять не только водородные автомобили, но и автобусы.

Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.