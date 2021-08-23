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    Поставки водородных автомобилей Aurus начнутся в 2024 году

    Мантуров отметил, что уже попробовал проехаться на первом образце машин, который будет представлен на ВЭФ.

    23 августа, 13:31

    С 2024 года начнутся поставки водородных автомобилей Aurus. Видео © LIFE

    В 2023 году начнётся опытная эксплуатация водородного автомобиля Aurus, а с 2024-го машины будут поставлять на рынок. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2021".

    "У меня была возможность попробовать проехать на первом водородном "Аурусе" и убедиться в том, что наши инженеры находятся на правильном пути. Мы будем демонстрировать на Восточном экономическом форуме этот образец, продолжать работу и наращивать компетенции в этом направлении", — сказал он телеканалу "Звезда".

    Мантуров отметил, что компания будет поставлять не только водородные автомобили, но и автобусы.

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    Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

    Ранее НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. В мае машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на заводе Ford Sollers в Елабуге. Там же запустили серийное производство Aurus Senat.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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