В США захотели решить вопрос с Крымом и "поставить Россию на место"

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в контексте разговора о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма Незалежной на саммите "Крымская платформа" заявила о намерении Белого дома "поставить Россию на место". Она пообещала, что поддержка США Киеву будет существенной.

"Мы уже предоставили 4,9 миллиарда долларов помощи Украине только в 2014 году, и эта поддержка будет продолжаться в дальнейшем. Мы хотим поставить Россию на её место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", — заявила Грэнхолм.