НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В США захотели решить вопрос с Крымом и "поставить Россию на место"

    В Вашингтоне заявили о намерении вместе с союзниками прикладывать дипломатические усилия для разрешения конфликта на востоке Украины.

    23 августа, 13:24
    <p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/pg/WhiteHouse/photos/?ref=page_internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Faceboo</a><a href="https://www.facebook.com/pg/WhiteHouse/photos/?ref=page_internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">k / The White House</a></p>

    Фото © Facebook / The White House

    Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в контексте разговора о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма Незалежной на саммите "Крымская платформа" заявила о намерении Белого дома "поставить Россию на место". Она пообещала, что поддержка США Киеву будет существенной.

    "Мы уже предоставили 4,9 миллиарда долларов помощи Украине только в 2014 году, и эта поддержка будет продолжаться в дальнейшем. Мы хотим поставить Россию на её место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", — заявила Грэнхолм.

    "Хотим видеть больше американских денег": В МИД Украины назвали три темы переговоров Зеленского и Байдена

    "Хотим видеть больше американских денег": В МИД Украины назвали три темы переговоров Зеленского и Байдена

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти. При этом в Совете Федерации заявили, что, несмотря на все угрозы США "разорвать в клочья" российскую экономику, участь эта постигла Украину, а не Россию.

    Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

    Зеленский объявил о начале "обратного отсчёта до освобождения Крыма"

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1