В США захотели решить вопрос с Крымом и "поставить Россию на место"
В Вашингтоне заявили о намерении вместе с союзниками прикладывать дипломатические усилия для разрешения конфликта на востоке Украины.
Фото © Facebook / The White House
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в контексте разговора о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма Незалежной на саммите "Крымская платформа" заявила о намерении Белого дома "поставить Россию на место". Она пообещала, что поддержка США Киеву будет существенной.
"Мы уже предоставили 4,9 миллиарда долларов помощи Украине только в 2014 году, и эта поддержка будет продолжаться в дальнейшем. Мы хотим поставить Россию на её место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", — заявила Грэнхолм.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти. При этом в Совете Федерации заявили, что, несмотря на все угрозы США "разорвать в клочья" российскую экономику, участь эта постигла Украину, а не Россию.
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