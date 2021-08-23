Пушков высмеял главу МИД Украины за безграмотность из-за слов о "свисте петуха"
Сенатор пояснил, что подобное выражение подходит для всей деятельности властей Незалежной.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Член Совфеда Алексей Пушков высмеял главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который в разговоре о попытках Киева вернуть под контроль территорию Крыма заявил о двух вариантах: "сидеть и ждать, "пока петух свистнет", или всячески помогать "петуху свистнуть". Парламентарий напомнил, что во фразеологизме говорится о раке.
"Это нечто новое. И явно не из русского языка. Обычно говорят — не надо ждать, когда рак на горе свистнет. То есть нельзя ждать несбыточного. Свистящий петух (который, как известно, не свистит, а кукарекает) — нечто необычное и, думается, безграмотное", — иронично заметил сенатор в своём телеграм-канале.
По мнению Пушкова, слово "свист" применимо к действиям украинских властей, которые участвуют в разных платформах без пользы для страны. При этом государство "стремительно катится вниз — к статусу самой бедной страны Европы".
Ранее Дмитрий Кулеба пригрозил России "камнями с неба" и предрёк возвращение Крыма под юрисдикцию Киева.
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