Член Совфеда Алексей Пушков высмеял главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который в разговоре о попытках Киева вернуть под контроль территорию Крыма заявил о двух вариантах: "сидеть и ждать, "пока петух свистнет", или всячески помогать "петуху свистнуть". Парламентарий напомнил, что во фразеологизме говорится о раке.

"Это нечто новое. И явно не из русского языка. Обычно говорят — не надо ждать, когда рак на горе свистнет. То есть нельзя ждать несбыточного. Свистящий петух (который, как известно, не свистит, а кукарекает) — нечто необычное и, думается, безграмотное", — иронично заметил сенатор в своём телеграм-канале.

По мнению Пушкова, слово "свист" применимо к действиям украинских властей, которые участвуют в разных платформах без пользы для страны. При этом государство "стремительно катится вниз — к статусу самой бедной страны Европы".