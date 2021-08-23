"Партия останется опорой для него": Политолог назвал главный сигнал встречи Путина с "Единой Россией"
Собеседник Лайфа обратил внимание на то, что российский лидер в ходе общения с партией рассказал про выбор "первой пятёрки" предвыборного списка.
Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями "Единой России" своевременна и является серьёзным сигналом о важности партии для главы государства. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Марат Баширов.
"Очень важно, что президент провёл эту встречу и расставил акценты относительно тех инициатив, которые ЕР принимала последнее время. Он провёл эту встречу перед съездом, как бы анонсировав, что партия останется опорой для него. Мне кажется, это очень серьёзный сигнал для избирателя, что президент видит в этой партии основную свою поддержку, когда он выдвигает инициативы, особенно касающиеся социальных или экономических проектов", — объяснил политолог.
Баширов выделил две главные темы выступления Путина на встрече с представителями "Единой России". Первая — выбор первой пятёрки предвыборного списка. Российский лидер подчеркнул, что каждый из этих людей — состоявшийся политик и состоявшийся человек, реализовывавший свои профессиональные устремления в совершенно разных направлениях. Вторая тема — новые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Инициатива Путина особенно важна в условиях пандемии, заключил собеседник Лайфа.
В ходе встречи с представителями "Единой России" Владимир Путин заявил, что предвыборная программа партии является "живым документом", который должен реагировать на происходящее вокруг.
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