"Очень важно, что президент провёл эту встречу и расставил акценты относительно тех инициатив, которые ЕР принимала последнее время. Он провёл эту встречу перед съездом, как бы анонсировав, что партия останется опорой для него. Мне кажется, это очень серьёзный сигнал для избирателя, что президент видит в этой партии основную свою поддержку, когда он выдвигает инициативы, особенно касающиеся социальных или экономических проектов", — объяснил политолог.